ديوان نتنياهو: رئيس الحكومة سيعين نائب رئيس الشاباك الحالي بمهمة القائم بأعمال الرئيس حتى تعيين رئيس دائم

أعلن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "رئيس الحكومة سيعين نائب رئيس الشاباك الحالي بمهمة القائم بأعمال الرئيس حتى تعيين رئيس دائم". وأكد الديوان أن "نتانياهو يواصل مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الشاباك، بما في ذلك الذين تمت مقابلتهم سابقًا، ووفقًا للجدول الزمني الذي حددته الحكومة لإنهاء ولاية رونين بار بحلول 10 نيسان، لن يكون من الممكن تعيين رئيس دائم للشاباك في الوقت المحدد".

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