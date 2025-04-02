مقتل شخص وإصابة 10 في ضربات روسية بمسيّرات على أوكرانيا

أعلن مسؤولون أوكرانيون، عن أن "ضربات روسية بمسيّرات على زابوريجيا وخاركيف في شرق أوكرانيا، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين".
واشار الحاكم العسكري لزابوريجيا إيفان فيدوروف، الى أن "رجلا يبلغ 45 عاما قتل فيما أصيب آخر يبلغ 44 عاما وامرأة تبلغ 39 عاما جراء "هجوم طائرة مسيّرة معادية" على سيارات كانت متوقفة أمام منزل في المنطقة".
وفي خاركيف، القريبة من الحدود الروسية، أفاد رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف بـ"إصابة ثمانية أشخاص".
من جهتها، افادت وزارة الدفاع الروسية بأنها "اعترضت ودمرت 93 مسيّرة أوكرانية ليل الثلاثاء الأربعاء معظمها فوق منطقة كورسك".
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