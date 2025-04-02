هيئة البث الإسرائيلية: القيادة السياسية تلغي قرار إدخال عمال سوريين للعمل في الجولان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "القيادة السياسية ألغت قرار إدخال عمال سوريين للعمل في الجولان". وقبل اسابيع، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطة لإحضار مواطنين دروز من المناطق السورية التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط نظام بشار الأسد، من أجل العمل في مستوطنات هضبة الجولان.

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