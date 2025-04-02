البعريني: نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات ويسترجع أرضنا ويضمن عدم احتلالها

أشار النائب وليد البعريني، في تصريح له عبر الى أن "التطبيع لا يحل بالمزايدات والعنتريات. نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات، نعم للتطبيع إذا كان يسترجع أرضنا ويضمن عدم احتلالها، نعم للتطبيع اذا كان يمنح لبنان سلامًا وازدهارا نفتقده منذ سنوات. نعم للتطبيع ولا لمعاندة المسارات العربية وعلى رأسها المسار الذي تقوده السعودية".

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