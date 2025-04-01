ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 2700 قتيلٍ وأكثر من 4500 جريحٍ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2719 قتيلًا و4521 جريحًا.

ونقل التلفزيون المحلي عن رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ، نبأ تأكيد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في 28 مارس إلى 2719 قتيلًا و4521 جريحًا، فيما فُقد مع أكثر من 441 شخصًا.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب ميانمار في منتصف نهار الجمعة، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق، بما في ذلك العاصمة نايبيداو، وثاني أكبر مدن البلاد ماندالاي.

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