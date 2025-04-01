أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار، في تصريح له من مكان الاعتداء الاسرائيلي في الضاحية أن "من خلال هذه الإعتداءات العدو الإسرائيلي يعتدي على سمعة ما يسمى بمؤسسات المجتمع الدولي ونتساءل ما موقف الأخيرة"، مشددا على أن "حزب الله لا يريد حربًا ولكن إذا ما فرضت عليه فهو على أهبة الإستعداد لردع أي عدوان".
وشدد على أن "المقاومة بكامل قوتها واستعداداتها وعوضت جميع ما خسرته أضعافاً مضاعفة وهذا ليس مجرد كلام لرفع المعنويات"، مضيفا :"للصبر حدود والامر متروك لقيادة المقاومة لتحديد التوقيت المناسب".
كانت هذه تفاصيل خبر علي عمار من الضاحية: للصبر حدود وحزب الله لا يريد حربًا ولكن إذا ما فرضت عليه فهو على أهبة الإستعداد لردع أي عدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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