أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "سرعة الرياح تسببت باقتلاع هنغار في مدينة جزين وارتطامه بعامود التوتر العالي مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: انقطاع التيار الكهربائي في جزين بعد ارتطام هنغار بعامود التوتر العالي نتيجة الرياح القوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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