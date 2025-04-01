نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن مصدر مقرب من حزب الله قوله إن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية فجر اليوم استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب.
وبحسب المصدر "الغارة استهدفت حسن بدير وهو معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب وشقيق مسؤول الإعلام الحربي في الحزب" مشيرا إلى أن الغارة وقعت "أثناء وجوده مع عائلته في منزله".
كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب: مصدر مقرب من حزب الله يقول إن الغارة الإسرائيلية استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب حسن بدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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