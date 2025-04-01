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موسكو وبكين تبحثان عدداً من الملفات المشتركة

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موسكو وبكين تبحثان عدداً من الملفات المشتركة

ابوظبي - سيف اليزيد -  من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني، وانج يي، بنظيره الروسي، سيرجي لافروف، في موسكو اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات حول أزمة أوكرانيا. كما من المتوقع أن يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثات مع  وزير الخارجية الصيني. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "نتوقع أن يستقبل الرئيس بوتين وانج يي وأن يتبادلا وجهات النظر"، وفقا لوكالة تاس الرسمية. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن المحادثات ستركز على "آفاق حل أزمة أوكرانيا"، بالإضافة إلى قضايا دولية أخرى، كما ستشمل مناقشات حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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