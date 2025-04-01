موسكو وبكين تبحثان عدداً من الملفات المشتركة

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني، وانج يي، بنظيره الروسي، سيرجي لافروف، في موسكو اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات حول أزمة أوكرانيا. كما من المتوقع أن يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثات مع وزير الخارجية الصيني. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "نتوقع أن يستقبل الرئيس بوتين وانج يي وأن يتبادلا وجهات النظر"، وفقا لوكالة تاس الرسمية. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن المحادثات ستركز على "آفاق حل أزمة أوكرانيا"، بالإضافة إلى قضايا دولية أخرى، كما ستشمل مناقشات حول العلاقات الثنائية بين البلدين.