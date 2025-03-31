شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين مهنئا الرئيس السيسي بعيد الفطر: نستلهم منه الإخلاص والان مع تفاصيل الخبر

هنأ النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات.

وقال نقيب الإعلاميين: "ونحن نستقبل هذه المناسبة المباركة، نستلهم منها معاني الإثابة وحسن الثواب للمثابرة والإخلاص في العبادات، لتكون لنا دافعًا لمواصلة البذل والعطاء والتفاني في العمل".

وأكد نقيب الإعلاميين أن مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ربوع مصر جعلت الشعب المصري كله يلتف حول قيادته الرشيدة بكل ثقة واعتزاز في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

واختتم نقيب الإعلاميين تهنئته بالدعاء للمولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوافر الصحة والعافية، وأن يجعله عيد خير وبركة على شعبنا العظيم وسائر الشعوب العربية والإسلامية.

