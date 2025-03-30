ترامب يعلّق على احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة

ابوظبي - سيف اليزيد - كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تصريحاته بشأن احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، وفق ما نقلت عنه شبكة "إن بي سي" التلفزيونية.

وفي اتصال هاتفي مع "إن بي سي"، قال ترامب "لا، أنا لا أمزح. أنا لا أمزح، ولكن من السابق لأوانه التفكير في الأمر".

حين طلب منه توضيح ذلك، أضاف "هناك طرق يمكن من خلالها القيام بذلك"، محجما عن الخوض في تفاصيل محددة عن تلك الطرق.

كان ترامب، البالغ 78 عاما، قد ذكر أكثر من مرة أنّه قد يترشح لولاية ثالثة، ولكن التصريحات التي أدلى بها اليوم الأحد تعدّ الأكثر جدية في هذا السياق.

في حديثه اليوم إلى شبكة "ان بي سي"، قال "كثيرون يريدونني أن أقوم بذلك"، مضيفا "ولكنني أقول لهم ببساطة إنّ أمامنا طريقا طويلا، كما تعلمون، لا يزال الوقت مبكرا جدا في الإدارة".

وفيما أكد ترامب أنّ "من المبكر للغاية التفكير في ذلك"، أبلغ شبكة "ان بي سي" أنّ "خططا عُرضت عليه تسمح له بالسعي لإعادة انتخابه".

وردا على سؤال "ان بي سي" عن سيناريو محتمل يتمثل في ترشّح نائب الرئيس جاي دي فانس للرئاسة ثم تنازله عنها لترامب، قال الرئيس الأميركي "هذه إحدى الوسائل".

وأشار إلى أن "هناك (طرقا) أخرى"، ولكنه رفض كشف المزيد من التفاصيل.

وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأميركي على أنه لا يجوز للرئيس تولي المنصب إلا لفترتين فقط، مدة كل منهما أربع سنوات، سواء كانت الفترتان متتاليتين أو منفصلتين.

ويتطلب اقتراح إلغاء أي تعديل دستوري الحصول على أغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس إلى جانب تصديق المجالس التشريعية في ثلاثة أرباع الولايات الأميركية البالغ عددها 50.

في يناير الماضي، بعد أيام على تولي ترامب منصبه، قدّم الجمهوري آندي أوغلز مشروع قرار في مجلس النواب لتعديل الدستور، بحيث يسمح للرؤساء بثلاث ولايات.

وقال المستشار ستيف بانون، في مقابلة مع شبكة (نيوز نيشن) الإخبارية في 19 مارس، إنه يعتقد بأن ترامب سيترشح مجددا في 2028. وأضاف أن هناك جهودا تُبذل لدراسة السبل الممكنة لتحقيق ذلك، ومنها دراسة تعريف الحد الأقصى للولايات الرئاسية.

وقال بانون "نعمل على الأمر".