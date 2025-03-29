انخفاض ملحوظ بالحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة حتى ظهر الاحد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى تشكل ضباب كثيف تسوء معه الرؤية واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة حتى ظهر يوم غد الأحد حيث يستقر نسبياً وترتفع درجات الحرارة يوم الاثنين ، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتباراً من بعد ظهر يوم الثلاثاء بمنخفض جوي مصدره جنوب ايطاليا مما يؤدي الى طقس ماطر أحياناً ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر الأربعاء.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر اّذار بيروت بين ١٣ و ٢٢، طرابلس بين ١١ و ٢٠ وزحلة بين ٦ و ١٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب كثيف على مستويات منخفضة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة كما تنشط الرياح أحياناً.

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر، يتحول مساء الى قليل الغيوم .

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات و ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة بعد الظهر وتنشط الرياح حيث تصل سرعتها لحدود ال ٦٠ كلم/ساعة خلال الليل خاصة جنوب البلاد .

الثلاثاء: غائم اجمالاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٤ درجات كما تنشط الرياح حيث تصل سرتها لحدود ال ٧٠ كلم/ساعة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتباراً من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم اعتباراً من المساء، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها ليل الثلاثاء/الأربعاء مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق.