ريفي التقى الجميل: العودة إلى الدولة هي الضمانة الحقيقية لحماية الوطن

استقبل النائب اللواء اشرف ريفي في دارته في طرابلس، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ورئيسة جمعية تراث طرابلس جومانا شهال تدمري، والعميد فضيل ادهمي.

وأكد الجميّل، انه "يؤمن بغدٍ مشرق وسيعمل من أجله، وأن العلاقة التي تجمعه باللواء ريفي ليست وليدة اللحظة، بل تمتدّ لسنواتٍ من التحديات والوقوف جنباً إلى جنب في مواجهة الصعاب".

وتوجّه بالتهنئة إلى اللبنانيين لمناسبة الأعياد، متمنياً أن "تحمل الأيام المقبلة الخير للبنان"، لافتاً الى أنه "رغم كل التحديات، نحن مؤمنون بأن لبنان سيعود من بين أجمل دول العالم. قد نمرّ بمراحل صعبة، لكن الأهم أن نحافظ على وحدتنا وإرادتنا في التغيير، لأن الغد سيكون مشرقاً لكل اللبنانيين، ولكل الأجيال القادمة".

بدوره، رحب اللواء ريفي بالجميل، مشيراً الى أنه "لا شك أن زيارة الجميل إلى طرابلس تحمل دلالات إيجابية وتُقدَّر عالياً. وهي ليست الزيارة الأولى له، فقد زارها سابقاً بشكل عائلي وعاين بنفسه الترحيب العفوي والطبيعة الطيبة لأهل المدينة، بعيداً عن الحسابات والتوقعات المسبقة".

وشدد على أن "العودة إلى الدولة هي الضمانة الحقيقية لحماية الوطن، فلا يمكن أن تولد الدولة إلا من رحم دولة، ولا يُبنى الوطن إلا بالمصارحة والمصالحة، كما دعا الشيخ سامي، وهي دعوة نؤيدها بالكامل".

وقال "كنا وسنبقى سداً منيعاً لحماية لبنان، مع كتلة نيابية ضمّت 31 نائباً من مختلف التوجهات، من القوات اللبنانية والكتائب والأحرار وكتلة التجدد والمستقلين وتحالف التغيير، لأن هدفنا هو بناء الوطن".