أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب جورج عدوان، الى أن "لبنان يعيش مرحلة جديدة يجب أن ينتظم فيها عمل المؤسسات وأن تجري فيها الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية وأن نطوي صفحة التأجيل والتعطيل التي دامت سنوات طويلة".
وأكد عدوان، في تصريح له، على "إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها ونعارض أي تأجيل ونثمن سعي وزير الداخلية أحمد الحجار وجهوده لضمان جهوزية وزارته لمواكبة هذا الاستحقاق".
كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: نؤكد على إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها ونعارض أي تأجيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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