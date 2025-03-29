استقالة مسؤول اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأميركية على خلفية اكاذيب يروجها وزير الصحة

استقال كبير مسؤولي اللقاحات في الولايات المتحدة الجمعة احتجاجا على ما وصفه ب"معلومات مضللة وأكاذيب" يروج لها وزير الصحة الجديد.

وذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" أن الدكتور بيتر ماركس اضطر إلى مغادرة منصبه كرئيس لقسم اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء مع تولي وزير الصحة روبرت أف. كينيدي جونيور مهامه.

ويُعرف كينيدي بأنه من المشككين في اللقاحات، في حين عمل ماركس في إدارة الغذاء والدواء منذ عام 2012 وكان عنصرا فاعلا في جهود توزيع اللقاحات خلال وباء كوفيد-19.

وأفادت الصحيفتان أن ماركس اشتكى في رسالة استقالته من "هجوم غير مسبوق على الحقيقة العلمية" من قبل كينيدي وأنصاره. وقال "أصبح واضحا أن الوزير لا يتوخى الحقيقة والشفافية، بل يرغب في التأكيد بإذعان على معلوماته المضللة وأكاذيبه".