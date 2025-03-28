"وول ستريت جورنال": مسؤولون بإدارة ترامب محبطون من البطء في انتشار الجيش اللبناني جنوبي البلاد

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (WSJ) عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شعروا بالإحباط من البطء في تنفيذ الاتفاق الذي يدعو الجيش اللبناني إلى الانتشار في جميع أنحاء جنوب لبنان بينما تنسحب قوات حزب الله"، في حين تستمر إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان واحتلالها مناطق في الجنوب ورفضها الالتزام بالانسحاب منها كما نص اتفاق وقف إطلاق النار.

هذا، وذكر مسؤولون أميركيون وغربيون آخرون للصحيفة أن "الجيش اللبناني عمل على إزالة منصات إطلاق الصواريخ وأسلحة حزب الله الأخرى من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، إلا أن العملية كانت بطيئة نظرًا للحجم الهائل لترسانة الجماعة المسلحة في المنطقة".

وقال دبلوماسي غربي يتابع القضية من المنطقة: "القوات المسلحة اللبنانية تؤدي عملاً جيدًا جنوب الليطاني، لكن يمكن أن يكون أفضل بكثير".