مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على بلدة كفركلا

ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على بلدة كفركلا.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، وعدم تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي اعتداء بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت هي الأولى منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تواصل إسرائيل خرقه.