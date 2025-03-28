ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على بلدة كفركلا.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، وعدم تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي اعتداء بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت هي الأولى منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تواصل إسرائيل خرقه.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على بلدة كفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.