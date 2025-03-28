التقى قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" الجنرال الإيطالي نيكولا ماندوليسي، رئيس بلديّة جويّا نعمان هاشم، في اجتماع مؤسّسي يهدف إلى تعزيز العلاقات بين "اليونيفيل" والمجتمع المحلّي.
وأوضحت "اليونيفيل" في بيان، أنّ "خلال المناقشة، تمّ تسليط الضّوء على العلاقة الاستثنائيّة بين مجتمع جويّا والكتيبة الإيطاليّة، حيث أصبح حفظة السّلام في القطاع الغربي لليونيفيل جزءًا لا يتجزّأ من النّسيج الاجتماعي المحلّي".
وأشار رئيس البلديّة إلى "الثّمن الباهظ الّذي دفعته البلدة في النّزاع الأخير"، موضحًا أنّ "الأضرار كانت كبيرة وأنّ إعادة الإعمار ستحتاج إلى سنوات من الالتزام والموارد الكافية". وأعرب عن أمله في أن "تواصل اليونيفيل لعب دور رئيسي في الحفاظ على السّلام في المستقبل القريب"، بحسب البيان.
من جانبه، جدّد الجنرال ماندوليسي دعم "اليونيفيل الكامل للجيش اللبناني في إعادة تموضعه في جنوب لبنان، ومساعدته للسّكان المحليّين في العودة إلى منازلهم بأمان".
بعدها تفقّد القائد الإيطالي ورئيس البلديّة، الأضرار الّتي خلّفها العدوان الإسرائيلي على البلدة.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القطاع الغربي بـ"اليونيفيل" زار بلدية جويا: ندعم الجيش اللبناني بإعادة تموضعه جنوبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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