شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية إلى 65 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

استمرار جهود الإنقاذ

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المستعرة في جنوب شرق كوريا الجنوبية إلى 28 قتيلًا و37 مصابًا بينهم تسعة حالتهم خطيرة.وذكرت هيئة الإذاعة الكورية "كيه بي إس" اليوم الجمعة، أن جهود مكافحة الحرائق لا تزال جارية في مناطق "ويسونج" و"أندونج" و"يونجدوك" و"يونجيانج" و"تشونجسونج" بمقاطعة "جيونجسانج الشمالية"، وأيضًا منطقتي "سانتشونج" و"هادونج" بمقاطعة "جيونجسانج الجنوبية".وأضافت الشبكة أن حرائق الغابات دمرت نحو 3480 مبنى، بما في ذلك منازل ومصانع، وأيضًا 48 ألفًا و150 هكتارًا من أراضي الغابات، بالإضافة إلى إجبار أكثر من ثمانية آلاف شخص على النزوح من منازلهم.