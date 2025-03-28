البيت الأبيض: نفذنا ضربات استهدفت أكثر من 100 هدف حوثي والعمليات ستستمر حتى نعيد حرية الملاحة

أكد البيت الأبيض، أن "الضربات ضد الحوثيين مستمرة وكانت ناجحة تماما"، كاشفا أنه "نفذنا ضربات استهدفت أكثر من 100 هدف حوثي والتقييمات الأولية تشير إلى تحقيق تأثيرات جيدة على الأهداف".
وأعلن البيت الابيض أن "ضرباتنا استهدفت قادة حوثيين وأنظمة دفاع جوي ومراكز قيادة ومنشآت تصنيع وتخزين أسلحة"، مشددا على أن "العمليات ضد الحوثيين ستستمر حتى نعيد حرية الملاحة ولن نسمح لأي قوة إرهابية بمنع سفننا من الإبحار بحرية".
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