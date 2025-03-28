من ستارمر وماكرون إلى ترامب: لا تثق في بوتين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: حذر زعماء أوروبيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الثقة في فلاديمير بوتن، حيث نأوا بأنفسهم مجددا عن أي خطة لتخفيف العقوبات على روسيا كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

في قمة عُقدت في باريس يوم الخميس - وهي الأحدث في سلسلة من القمم التي عُقدت في لندن وبروكسل والعاصمة الفرنسية خلال الأسابيع الأخيرة - عبر حلفاء أوكرانيا عن استيائهم الشديد من فكرة أن الوقت قد حان للتراخي.

وبذلك، شكّلوا تحديًا مباشرًا للولايات المتحدة، التي أشارت إلى أن تخفيف القيود الصارمة على قدرة الشركات الروسية على التعامل مع بقية العالم قد يُستخدم كحل لدفع موسكو إلى وقف القتال.

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصحفيين بعد الاجتماع: "الرأي العام هو أن روسيا تمارس ألاعيبها، وأن بوتين عاد إلى أسلوبه القديم". وأضاف أن القادة يريدون "دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات بجدية أكبر".

هذا الرأي يشكل تحديًا للبيت الأبيض، الذي كان يأمل، في ظل علاقته الوثيقة مع الكرملين، بإقناع الرئيس الروسي بوتين بالانضمام إلى أوكرانيا في الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا.

وقد أعلنت روسيا أنها ستوافق على هدنة محدودة، تعلق استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لمدة 30 يومًا، وتعلق الهجمات في البحر الأسود، في حال رفع العقوبات.

في حين تستطيع الولايات المتحدة ممارسة الضغوط، فإن العديد من العقوبات ــ مثل استبعاد البنوك الروسية من نظام الدفع الدولي "سويفت" ــ يفرضها الاتحاد الأوروبي.

لا لتخفيف العقوبات

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين إن الزعماء السبعة والعشرين المجتمعين في باريس، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتز ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اتفقوا على أنهم لن يخففوا العقوبات حتى يتحقق السلام.

وقال إنه يأمل أن يوافق بوتن على اتفاق وقف إطلاق النار - ولكن إذا لم يفعل ذلك، فإن ترامب سوف يرى تكتيكات المماطلة الروسية.

قال ماكرون: "ينتظر الرئيس ترامب ردًا واضحًا من الروس. إذا وصلته رسالة واضحة مفادها أن الروس لن يأتوا إلى طاولة المفاوضات، فسيشعر بالخديعة والخيانة. وسيتعين عليه الرد".

وفي حين وصف ماكرون القمة التي عقدت يوم الخميس بأنها مكملة للجهود الثنائية التي تبذلها واشنطن مع كييف وموسكو، فإن المخاوف لا تزال قائمة من أن البيت الأبيض قد يستبعد أوروبا من أي تفاصيل مستقبلية.

"نحن نعيش في واقع مختلف"

استخدم زيلينسكي مؤتمرا صحفيا بعد القمة لتحذير ترامب من أن بوتين قد ينتهك الوعود التي قطعها للولايات المتحدة. وخص زيلينسكي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف - الذي رفض خطة أوروبا لإرسال قوات إلى أوكرانيا للحفاظ على السلام باعتبارها "مزيجا من الموقف والتظاهر" - باعتباره شخصا "من عالم آخر".

قال زيلينسكي: "ليس الأمر أنني أهاجمه، بل إننا نعيش واقعين مختلفين".

صرح ماكرون بأن القادة المجتمعين في باريس اتفقوا على أن تقود المملكة المتحدة وفرنسا عمل ما يسمى بتحالف الراغبين في الأسابيع المقبلة. إلا أن التفاصيل بشأن الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام لا تزال شحيحة.

وقال ماكرون للصحفيين "أعتقد أنه في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع، سيكون لدينا بشأن هاتين المسألتين، شكل الجيش الأوكراني وقوات الطمأنينة، خطة عمل ستكون دقيقة للغاية مع الاحتياجات ولكن أيضًا مع المساهمين".

من المتوقع أن يُعقد الاجتماع الرئيسي القادم لداعمي كييف في بروكسل في 11 نيسان (ابريل)، ضمن مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية (UDCG)، لمناقشة تقديم مساعدات عسكرية إضافية لكييف. كانت الولايات المتحدة ترأست مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية سابقًا، لكن برلين ولندن شاركتا في قيادتها منذ تولي إدارة ترامب السلطة.