تعيين كريم سعيد حاكمًا للمصرف المركزي حصل بعد نيله 17 صوتًا خلال الجلسة

تم تعيين كريم سعيد بالتصويت حاكمًا لمصرف لبنان خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، وذلك بعد نيله 17 صوتًا بعد التصويت خلال الجلسة.

وأفادت معلومات صحافية أن الوزراء الذين لم يصوتوا لصالح تعيين سعيد هم، بالإضافة إلى رئيس الحكومة نواف سلام، نائب رئيس الحكومة طارق متري، وزير الثقافة غسان سلامة، وزير الاقتصاد عامر البساط، وزير الداخلية أحمد الحجار، وزيرة التربية ريما كرامي، وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد.

وتلقّى كريم سعيد تعليمه الأكاديمي في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث درس قانون البنوك بعمق وأعد أطروحته حول "قانون غلاس-ستيغال لعام 1933"، وهو القانون الذي فرض الفصل بين البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية المضاربة، بما مكنه من فهم الفلسفة التنظيمية وراء استقرار الأسواق المالية والحد من المخاطر النظامية، إلى جانب التأثيرات المترتبة على إلغاء هذا القانون بموجب "قانون غرام-ليتش-بلايلي لعام 1999".

ويرتبط اسم كريم سعيد بما يُعرف بـ"خطة هارفارد" لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي مولتها شركة Growthgate Capital، التي يشغل فيها سعيد منصب مؤسس وشريك إداري. وهي شركة إدارة أصول بديلة تستثمر، نيابة عن Growthgate Capital، في الشركات الخاصة عبر مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يمتلك سعيد خبرة واسعة في اللوائح المصرفية، التي تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان. وهو أيضاً عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 1989.

وشغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك "أتش أس بي سي"، وهو مؤسس وشريك إداري في شركة "غروث غايت إيكويتي بارتنرز" في الإمارات، وهي شركة لإدارة الأصول البديلة تستثمر في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما شغل منصب عضو مجلس إدارة في بنك الإمارات ولبنان.