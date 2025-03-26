شكرا لقرائتكم خبر عن 16 قتيلًا وتدمير مئات المباني في حرائق الغابات بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

إجلاء 5500 شخص

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الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 16 شخصًا حتفهم وأصيب 19 آخرون جراء حرائق الغابات التي اجتاحت المناطق الجنوبية من كوريا الجنوبية، وسط طقس جاف ورياح قوية، وفقًا لما أعلنته السلطات الحكومية، اليوم الأربعاء.وأمرت السلطات في مدينة أندونج وعدد من المدن والبلدات المجاورة في الجنوب الشرقي السكان بإخلاء منازلهم، بينما يكافح رجال الإطفاء للسيطرة على عدة حرائق اشتعلت بفعل الرياح الجافة، ما أدى إلى احتراق أكثر من 43 ألف فدان من الأراضي وتدمير مئات المباني.ووفقًا لوزارة الداخلية والسلامة، اضطر أكثر من 5500 شخص إلى إخلاء منازلهم في أندونج والمقاطعات المجاورة، أويسيونج وسانشيونج.إضافة إلى مدينة أولسان، التي شهدت أكبر انتشار للحرائق.