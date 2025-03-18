شكرا لقرائتكم خبر عن "تطهير عرقي".. مقررة أممية تدعو لحماية الفلسطينيين من الفناء والان نبدء بالتفاصيل

محكمة العدل الدولية

الدمام - شريف احمد - حذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز من أن الفلسطينيين يواجهون خطرًا داهمًا بالتعرض لتطهير عرقي جماعي، مع مواصلة الاحتلال في خطتها للإستيلاء على الأراضي الفلسطينية.وأوضحت ألبانيز أن الضفة الغربية تواجه أسوأ هجوم لها منذ الانتفاضة الثانية، والذي اتسم بالغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات هدم المنازل وتدمير القرى والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الأراضي الزراعية.وبينت المقررة الأممية أن الاحتلال قتل 48,570 فلسطينيًا في غزة، وهجّرت منذ يناير الماضي أكثر من 40 ألف لاجئ من جنين وطولكرم ونور شمس من منازلهم.ودعت المجتمع الدولي إلى حماية الفلسطينيين من الفناء، وإنفاذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أقر بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأمر بإنهائه دون قيد أو شرط، وفرض تدابير ملزمة على إسرائيل لمنع إرتكاب إبادة جماعية في غزة.