شكرا لقرائتكم خبر عن خطر الأعاصير مستمر.. 33 قتيلًا على الأقل في وسط الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

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انقطاع خطوط كهرباء

العواصف الترابية والحرائق

الأعاصير في أمريكا

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 33 شخصًا حتفهم وأصيب العشرات بعد أن اجتاحت أعاصير وعواصف مناطق شاسعة في وسط الولايات المتحدة، حيث حذّرت أرصاد جوية من طقس أشد الأحد.وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات أظهرت انهيار أسقف منازل وانقلاب شاحنات، وقضى 8 أشخاص في كانساس في حادث سير شمل أكثر من 50 سيارة مردّه سوء الرؤية خلال "عاصفة ترابية شديدة".وأكدت دوريات الطرق السريعة في ولاية ميزوري مصرع 12 شخصًا من جراء العواصف ونشرت لقطات لقوارب تكدّست فوق بعضها البعض في ميناء دمّرته الأحوال الجوية.أبلغت شرطة الولاية بسقوط أشجار وانقطاع خطوط كهرباء، إضافة إلى أضرار لحقت بمبان مع تأثر بعض المناطق بشدة من جراء "الأعاصير والعواصف الرعدية وحبات البرَد الكبيرة".وقالت أليشا ويلسون التي جرى إجلاؤها من منزلها في ميزوري في تصريح لمحطة "كيه اس دي كيه" التلفزيونية "كان أكثر شيء مرعب مررت به على الإطلاق، كان سريعا جدا، وكانت آذاننا على وشك الانفجار".إلى الجنوب في ولاية ميسيسيبي، قال حاكم الولاية إنه تم الإبلاغ عن 6 وفيات وإن 3 أشخاص في عداد المفقودين، ليل السبت.في الأثناء، قالت السلطات المحلية في تكساس لوكالة فرانس برس إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في حوادث سير مرتبطة بالعواصف الترابية والحرائق التي حدّت الرؤية على الطرق.في ولاية أركنسو المجاورة، قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 29 آخرون في العاصفة، وأعلنت الحاكمة ساره هاكابي ساندرز حال الطوارئ، وقالت إنها تحدثت إلى الرئيس دونالد ترامب.وحذّرت الأرصاد الجوية الوطنية من "عواصف رعدية شديدة" من جنوب البحيرات العظمى إلى الجنوب الشرقي الأحد.وقالت في أحدث نشراتها إن "المخاطر المرتبطة بهذه العواصف الرعدية هي البرق المتكرر وهبوب رياح العواصف الرعدية الشديدة والبرَد وبعض الأعاصير".ويُتوقّع هبوب مزيد من الأعاصير في ولايات ساحل الخليج الوسطى بما في ذلك ميسيسيبي وتينيسي.في العام 2024، قضى 54 شخصًا في حوادث متّصلة بأعاصير في الولايات المتحدة، وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.