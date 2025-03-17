شكرا لقرائتكم خبر عن في زمن قياسي.. إنقاذ معتمر باكستاني من جلطة قلبية بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة نقل حالة إسعافية من جلطة قلبية ضمن مسار "الجلطات القلبية" الذي يهدف إلى إنقاذ حياة المرضى عبر تقليص الوقت المستغرق لتقديم الرعاية الطبية العاجلة، بزمن استجابة بلغ 56 ثانية.

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمنطقة د. أحمد بن علي الزهراني، أن مركز الترحيل الطبي تلقى بلاغًا عبر رقم الطوارئ 997 يُفيد بوجود مريض في العقد السادس يُعاني آلامًا حادة في الصدر خلال وجوده في ساحات المسجد النبوي الشريف.

وعلى الفور، وجهت فرقة العناية المتقدمة إلى الموقع لمباشرة الحالة.

تحرك فوري للفرق الإسعافية

وأضاف الزهراني أنه فور وصول الفرقة الإسعافية، أجرت الكشف الطبي اللازم، بما في ذلك عمل تخطيط للقلب، الذي أظهر علامات اشتباه بوجود جلطة قلبية حادة.

وعلى الفور، جرى تمرير البيانات إلى الطبيب المناوب في التوجيه الطبي بالهيئة، وتأكيد التشخيص وتوجيه الفريق لتفعيل مسار الجلطات القلبية، ونقل المريض بشكل مباشر إلى معمل القسطرة القلبية في مستشفى الحياة الوطني، عبر مسار خاص.

وكان الفريق الطبي في انتظاره بقسم القسطرة القلبية، ليجري التدخل الطبي الفوري وإجراء اللازم لإنقاذ حياته.

سرعة الاستجابة والتنسيق

وأشار مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة إلى أن سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال لخطة انتشار الفرق الإسعافية بالمسجد النبوي، نجحت في تقليل المضاعفات وتحقيق نتائج إيجابية.