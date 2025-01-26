وهذه مخاطر مقترحات ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت تقارير إن من المرجح أن يقابل اقتراح الرئيس دونالد ترامب بأن تستقبل مصر والأردن الفلسطينيين من قطاع غزة المدمر بالرفض القاطع من حليفي الولايات المتحدة والفلسطينيين أنفسهم الذين يخشون ألا تسمح لهم إسرائيل بالعودة أبدًا.

وطرح ترامب الفكرة يوم السبت، قائلاً إنه سيحث زعماء البلدين العربيين على استقبال سكان غزة الذين أصبحوا الآن بلا مأوى إلى حد كبير، حتى "نقوم بتنظيف هذا الأمر بالكامل". وأضاف أن إعادة توطين سكان غزة "قد يكون مؤقتًا أو طويل الأمد".

وتوقعت وكالة (آسيتوشيتدبرس AP) yن الضغوط الأميركية من شأنها أن تؤدي إلى تنفير حلفاء رئيسيين في المنطقة كان لترامب علاقات طيبة معهم ــ ليس فقط السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني، بل وأيضاً زعماء المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، الذين يدعمون جميعاً القضية الفلسطينية.

ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى تعقيد الجهود الرامية إلى التوسط في اتفاق تاريخي بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل لتطبيع العلاقات، وهو ما حاول ترامب القيام به خلال ولايته السابقة ويتوقع أن يستكمله في ولايته الحالية.

موقع هُدم الآن

وفي الاقتراح الذي أثار زوبعة من الرفض حتى الآن، قال ترامب "إنه حرفيًا موقع هدم الآن"، في إشارة إلى الدمار الهائل الذي أحدثته الحملة العسكرية الإسرائيلية التي استمرت 15 شهرًا ضد حماس، والتي توقفت الآن بسبب وقف إطلاق النار الهش.

وقال ترامب "أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأن نبني مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم ربما العيش في سلام للتغيير".

وتقول الوكالة إنه بينما لم يكن هناك تعليق فوري من مصر أو الأردن أو إسرائيل أو المسؤولين الفلسطينيين، فإنه من المرجح أن تلقى هذه الفكرة ترحيبا من جانب إسرائيل، حيث دعا شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أقصى اليمين في الحكم منذ فترة طويلة إلى ما وصفوه بالهجرة الطوعية لأعداد كبيرة من الفلسطينيين وإعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة.

وقد اتهمت جماعات حقوق الإنسان إسرائيل بالفعل بالتطهير العرقي، الذي عرفه خبراء الأمم المتحدة بأنه سياسة صممتها مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإزالة السكان المدنيين من مجموعة أخرى من مناطق معينة "بوسائل عنيفة وملهمة للإرهاب".

تاريخ النزوح

يشار إلى أنه قبل وأثناء حرب عام 1948 المحيطة بإنشاء إسرائيل، فر حوالي 700 ألف فلسطيني - أغلبية السكان قبل الحرب - أو طردوا من منازلهم في ما يعرف الآن بإسرائيل، وهو الحدث الذي يحيونه باعتباره النكبة - الكارثة باللغة العربية.

ورفضت إسرائيل السماح لهم بالعودة لأن ذلك كان من شأنه أن يؤدي إلى أغلبية فلسطينية داخل حدودها. يبلغ عدد اللاجئين وأحفادهم الآن حوالي 6 ملايين، مع وجود مجتمعات كبيرة في غزة، حيث يشكلون غالبية السكان، وكذلك الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والأردن ولبنان وسوريا.

وفي حرب عام 1967، عندما استولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة، فر 300 ألف فلسطيني آخرين، معظمهم إلى الأردن.

محرك الصراع

وكانت أزمة اللاجئين التي استمرت عقودًا من الزمان محركًا رئيسيًا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وكانت واحدة من أكثر القضايا الشائكة في محادثات السلام التي انهارت آخر مرة في عام 2009. يطالب الفلسطينيون بحق العودة، بينما تقول إسرائيل إنه يجب استيعابهم من قبل الدول العربية المحيطة.

وينظر العديد من الفلسطينيين إلى الحرب الأخيرة في غزة، حيث تم قصف أحياء بأكملها حتى النسيان وأجبر 90٪ من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم، على أنها نكبة جديدة. وهم يخشون أنه إذا غادرت أعداد كبيرة من الفلسطينيين غزة، فقد لا يعودون هم أيضًا أبدًا.

كما أن الثبات على الأرض يشكل عنصراً أساسياً في الثقافة الفلسطينية، وقد كان هذا واضحاً في غزة يوم الأحد، عندما حاول آلاف الأشخاص العودة إلى الجزء الأكثر تدميراً في المنطقة.

خط أحمر

وكانت مصر والأردن رفضتا بشدة فكرة قبول لاجئي غزة في وقت مبكر من الحرب، عندما طرحها بعض المسؤولين الإسرائيليين.

لقد عقدت الدولتان السلام مع إسرائيل لكنهما تدعمان إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وتخشيان أن يؤدي النزوح الدائم لسكان غزة إلى جعل ذلك مستحيلاً.

كما حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من العواقب الأمنية المترتبة على نقل أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، المتاخمة لقطاع غزة.

تفكيك كامب ديفيد

وحسب AP، فإن حماس والجماعات المسلحة الأخرى متجذرة بعمق في المجتمع الفلسطيني ومن المرجح أن تتحرك مع اللاجئين نحو أراضيهم الجديدة، حسب اقتراح ترامب، وهو ما يعني أن الحروب المستقبلية ستخاض على الأراضي المصرية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تفكيك معاهدة كامب ديفيد التاريخية للسلام، وهي حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي.

وكان الرئيس السيسي قال في أكتوبر 2023، بعد أن أدى هجوم حماس على جنوب إسرائيل إلى اندلاع الحرب، إن السلام الذي حققناه سيتلاشى من بين أيدينا. كل هذا من أجل فكرة القضاء على القضية الفلسطينية.

وهذا ما حدث في لبنان في السبعينيات، عندما حولت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات، الجماعة المسلحة الرائدة في ذلك الوقت، جنوب البلاد إلى منصة إطلاق لهجمات على إسرائيل. ساعدت أزمة اللاجئين وأفعال منظمة التحرير الفلسطينية في دفع لبنان إلى حرب أهلية استمرت 15 عامًا في عام 1975. غزت إسرائيل جنوب لبنان مرتين واحتلته من عام 1982 حتى عام 2000.

الأردن دولة فلسطينية!

أما بالنسبة للأردن، الذي اشتبك مع منظمة التحرير الفلسطينية وطردها في ظروف مماثلة في عام 1970، فإنه يستضيف بالفعل أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني، مُنح أغلبهم الجنسية.

لقد اقترح القوميون المتطرفون الإسرائيليون منذ فترة طويلة اعتبار الأردن دولة فلسطينية حتى تتمكن إسرائيل من الاحتفاظ بالضفة الغربية، التي يعتبرونها القلب التوراتي للشعب اليهودي. وقد رفضت الملكية الأردنية هذا السيناريو بشدة.

هل يستطيع ترامب إجبار مصر والأردن على قبول اللاجئين؟

هذا يعتمد على مدى جدية ترامب بشأن الفكرة وإلى أي مدى هو مستعد للذهاب.

كذلك، فإن الرسوم الجمركية الأميركية - واحدة من الأدوات الاقتصادية المفضلة لدى ترامب - أو العقوبات الصريحة يمكن أن تكون مدمرة للأردن ومصر. تتلقى الدولتان مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية كل عام، ومصر غارقة بالفعل في أزمة اقتصادية.لكن السماح بتدفق اللاجئين يمكن أن يكون مزعزعًا للاستقرار أيضًا.

تقول مصر إنها تستضيف حاليًا حوالي 9 ملايين مهاجر، بما في ذلك اللاجئون من الحرب الأهلية في السودان. أما الأردن، الذي يبلغ عدد سكانه أقل من 12 مليون نسمة، فإنه يستضيف أكثر من 700 ألف لاجئ، معظمهم من سوريا.