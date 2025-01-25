شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث تسرب مدمر.. إزالة 1500 طن نفط من ناقلة جنحت في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

تسريب النفط للمياه

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون اليوم السبت أن عمال الإنقاذ نجحوا في إزالة ما يقرب من 1500 طن من النفط المتبقي على متن ناقلة جنحت العام الماضي في جنوبى روسيا.ونتج عن الحادث تسرب نفطي مدمر ألحق أضرارا بأميال من الساحل على طول البحر الأسود.وتعرضت سفينتان روسيتان، "فولجونفت239-" و"فولجونفت 212"، لأضرار بالغة في الطقس العاصف في 15 ديسمبر الماضي، مما أدى إلى انسكاب آلاف الأطنان من زيت الوقود منخفض الجودة المسمى مازوت في مضيق كيرتش.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي سافيلييف اليوم السبت في منشور على قناة تليجرام الرسمية للحكومة الروسية، إن طاقما من خدمة الإنقاذ البحري الروسية سحب 1488 طنا متبقية من النفط المتبقي في السفينة "فولجونفت239- في عملية استمرت ستة أيام.وأكد وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف أن الناقلة المتضررة كان سيتم تفريغها في وقت سابق من هذا الشهر لكن العمال وجدوا أنها مستمرة في تسريب النفط إلى المياه.