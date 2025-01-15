ترامب: نحن قريبون جدا من اتفاق لوقف إطلاق النار وربما يكون هذا موعد الإعلان

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، "نحن قريبون جدا من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ".

وأوضح ترامب في حديث لـ "نيوزماكس"، "نحن قريبون جدا من اتفاق لوقف إطلاق النار ولو لم يحصل ذلك ستكون هناك مشكلات كبيرة".

وأضاف "سنتوصل لاتفاق تبادل، والتفاوض وصل لنهايته وربما بنهاية هذا الأسبوع يكون الإعلان".

بدورها قالت قناة I24 الإسرائيلية الإخبارية، إن "ترامب وجه رسالة إلى رئيس الوزراء نتنياهو وإلى قطر في الأيام الأخيرة: "أريد أن أرى الأسرى يعودون إلى ديارهم، لا أريد أعذارًا".

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، تفاصيل بنود وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل ، الذي يشمل المرحلة الأولى منه الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا، بينهم نساء وأطفال وجرحى، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وفقًا لآلية محددة.

ويشمل الاتفاق ترتيبات أمنية على محاور رئيسية بما في ذلك "نيتساريم" و"فيلادلفيا" وضخ مساعدات إنسانية كبيرة إلى قطاع غزة، فيما يستمر تواجد قوات الاحتلال في مواقع محددة، مع فتح المجال لمفاوضات لاحقة للإفراج عن بقية الأسرى في مرحلة ثانية.

جاء ذلك في ظل التقارير عن الدخول في المراحل النهائية لإتمام صفقة تبادل أسرى، وسط أنباء عن تسليم حركة حماس ردها الأخير للوسطاء دون أي ملاحظات على مسودة الاتفاق المقترح.

المصدر : وكالات