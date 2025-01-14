بايدن يهاتف أمير قطر والأخير يجتمع مع وفد حماس بالدوحة

القاهرة - كتب محمد نسيم - بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء الاثنين 13 يناير 2025، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى ، فيما اجتمع الأخير مع وفد حركة حماس بالدوحة برئاسة خليل الحية.

وأفاد البيان بأن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، جرى خلاله "مناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وخلال الاتصال، بحث الجانبان "جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".





وتستضيف الدوحة مفاوضات الوساطة بين إسرائيل وحماس حاليا، بينما تسعى قطر ومصر والولايات المتحدة منذ أشهر إبرام اتفاق لوقف الحرب المستمرة، وسط عراقيل إسرائيلية متكررة.

أمير قطر يبحث مع وفد حماس ومبعوث ترامب وقف إطلاق النار في غزة

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء الاثنين، خلال لقاءين مع وفد من حركة حماس، ومبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الديوان الأميري، في بيان، إن أمير البلاد استقبل في قصر لوسيل بالدوحة، وفد حركة حماس المشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، برئاسة القيادي خليل الحية.

وجرى خلال المقابلة، "استعراض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الهادفة إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد في القطاع"، وفق المصدر نفسه.

وجدد الأمير تميم موقف بلاده الثابت "من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

في السياق، أفاد الديوان الأميري، في بيان آخر، بأن أمير قطر استقبل أيضا، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، وجرى خلال اللقاء "بحث آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع".

وحضر اللقاء أيضا بريت ماكغورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

المصدر : وكالات