شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم عيار 18 الخميس 16-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم فى مصر، فى ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصرى، حيث سجل عيار 18 مبلغ 3240 جنيها.



وعن أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 بيانها كالتالي

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

- عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

- عيار 14 يسجل 2520 جنيها.

الجنيه الذهب 30240 جنيها.

وأشار تقرير الوظائف الأمريكي إلى أن الاقتصاد الأمريكي مرن بشكل كافي ليدعم الموقف الحذر للبنك الاحتياطى الفيدرالى تجاه تخفيف السياسة النقدية، خاصة وأن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادات حادة في الرسوم الجمركية على الواردات قد تؤدى إلى تأجيج التضخم.



وساهمت بيانات تقرير الوظائف أيضاً في ارتفاع مستويات الدولار الأمريكى ليسجل أعلى مستوى منذ عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب الذي يتم تقييمه بالدولار مرتفع التكلفة بالنسبة لحاملى العملات الأخرى.