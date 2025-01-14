ترامب: قريبون جدا من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وربما يكون الإعلان في نهاية هذا الأسبوع

اشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الى أنه "يعتزم عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سريعا جدا بعد تنصيبه الأسبوع المقبل"، لافتا الى أنني "أعلم أنه يريد أن نلتقي وسيكون اللقاء سريعا جدا. كنت أود فعل هذا في وقت أقرب.. لكن يجب أن أتسلم الرئاسة لإنجاز بعض الأمور".

واوضح ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة "نيوزماكس"، عند سؤاله عن استراتيجية إنهاء الحرب في أوكرانيا، أن "ثمة استراتيجية واحدة فقط والقرار بيد بوتين، ولا أتصور أنه سعيد للغاية بالطريقة التي سارت بها الأمور لأنها لم تكن جيدة بالنسبة له أيضا".

في سياق اخر، كشف "أننا قريبون جدا من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ولو لم يحصل ذلك ستكون هناك مشكلات كبيرة".