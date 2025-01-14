معلومات الـLBCI: رئيس الجمهورية سيدخل على خط المعالجة بالتنسيق مع بري في شأن احتمال مقاطعة الثنائي الاستشارات

اشارت معلومات الـ "LBCI" الى ان رئيس الجمهورية جوزاف عون سيدخل على خط المعالجة بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن احتمال مقاطعة الثنائي الاستشارات النيابية غير الملزمة لتاليف الحكومة.
وذكرت معلومات الـ "LBCI" بان احتمال مقاطعة الاستشارات أو مشاركة الثنائيّ لا يزال واردًا بانتظار نتائج الاتصالات.
وفي السياق، اكد مصدر نيابي لـ "mtv" بانه لا صحة لما يتمّ تداوله عن مقاطعة كتلتَي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" للاستشارات النيابيّة.
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