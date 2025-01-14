"الوطني الحر": نقف إلى جانب نواف سلام في استشارات تأليف الحكومة بمعايير العدالة والكفاءة والنجاح

بارك المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر"، في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، للرئيس جوزاف عون نجاحه في الإنتخابات الرئاسية، كما أكد وقوفه إلى "جانب الرئيس والعهد ودعمه لتنفيذ خطاب القسم بكل ما تضمّنه من وعود تقع في صلب البرنامج السياسي للتيار".

كما بارك التيار لرئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، متمنيًا "تشكيل حكومة إصلاحية تتعاون مع رئيس الجمهورية لتنفيذ خطاب القسم والبرنامج الإنقاذي المطلوب".

وناقش التيار موضوع تشكيل الحكومة، فأعلن وقوفه الى "جانب رئيس الحكومة ومساعدته في الاستشارات التي يجريها لتأليف الحكومة بمعايير العدالة والكفاءة والنجاح"، كما واشاد التيار بما ورد في كلمة سلام و"خاصةً لناحية الالتزام بالدستور وإنجاز الإصلاح و تطبيق اللامركزية الإدارية".

وأكد التيار كلام رئيسه بأنه "في الداخل اللبناني لا أعداء لنا ولا حلفاء، فالتيار مستقل ومتحرر من أي إلتزامات سوى تلك المتخذة تجاه التياريين وتجاه المصلحة الوطنية العليا. ويعلن التيار المضي في الإنفتاح على الجميع في إطار قناعاته الوطنية".​​​​