رئيس بلدية رميش طالب بتسمية وزير من أبناء البلدة في الحكومة

وجه رئيس بلدية رميش ميلاد فريد العلم باسم الأهالي، رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام ورؤساء الأحزاب والنواب المستقلين والتغييريين، طالبت بـ"تسمية وزير من أبناء البلدة ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة".

وأشار رئيس البلدية إلى أن "رميش قدمت على مدى عقود تضحيات جسام وصمودا استثنائيا خلال الحرب التي عصفت بلبنان، مؤكدةً التزامها الثابت الوطن وقيمه"، لافتا إلى أن "رميش تعاني من غياب التمثيل النيابي المسيحي في قضاء بنت جبيل، رغم كونها من أكبر بلدات مطرانية صور المارونية، وأهمها من حيث العدد والدور".

وطالب بـ"تسمية وزير من أبناء البلدة ضمن الحكومة العتيدة، إحقاقا للحق وتقديرا لدور البلدة التاريخي والوطني، وتأمينا لتمثيلها الذي لطالما افتقدته على الساحة السياسية".

وختم: "إننا نثق بحكمتكم وعدالتكم في اتخاذ القرار الذي ينصف أهلنا ويعزز مبدأ الشراكة الوطنية، ويكرس التوازن في تمثيل كل المناطق والطوائف اللبنانية".