الدفاع: انتشال أشلاء 6 شهداء من طيرحرفا والخيام

اشارت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، الى انه في إطار المهام الميدانية التي تنفذها فرق الإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون الكامل مع الجيش اللبناني، استكملت فرق البحث والمسح عملياتها في بلدة طيرحرفا، حيث تمكنت بتاريخ اليوم الثلاثاء 14-01-2025 من انتشال أشلاء بشرية يُرجح أنها تعود لثلاثة شهداء. تم نقل الأشلاء إلى مستشفى جبل عامل لإجراء الفحوصات القانونية والمخبرية اللازمة، بما في ذلك فحص الحمض النووي (DNA) لتحديد هوياتهم من قبل الجهات المختصة.

ولفت الى انه تزامنًا مع ذلك، وفي اليوم الثاني من الأسبوع الخامس لمواصلة عمليات البحث في موقع العدوان الإسرائيلي السابق على بلدة الخيام، تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني من انتشال أشلاء بشرية يُرجح أنها تعود لثلاثة شهداء من الحي الشرقي. تم نقل الأشلاء إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لإجراء الفحوصات اللازمة، لتحديد هوياتهم من قبل الجهات المعنية.

واكدت المديرية العامة للدفاع المدني استمرار تنفيذ مهامها في القرى والبلدات التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، وفقًا للخطط الموضوعة بالتنسيق مع الجيش اللبناني، إلى حين العثور على جميع المفقودين.