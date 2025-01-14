اعلنت المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة في بيان، بانه ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة الطريق في شوارع جاندارك/ الحمرا في الجزء الأول الممتد من شارع بلِس حتى تقاطع المكحول، وفي الجزء الثاني الممتد من شارع الصيداني حتى التقاطع مع شارع جبر ضومط، ومع بدء الأشغال التي ستمتد لغاية 24/2/2025، سيتم تحويل السير الى طرقات مجاورة.
اضاف البيان "يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن اعلنت عن تدابير سير في شارع جاندارك- الحمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.