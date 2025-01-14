قوى الامن اعلنت عن تدابير سير في شارع جاندارك- الحمرا

اعلنت المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة في بيان، بانه ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة الطريق في شوارع جاندارك/ الحمرا في الجزء الأول الممتد من شارع بلِس حتى تقاطع المكحول، وفي الجزء الثاني الممتد من شارع الصيداني حتى التقاطع مع شارع جبر ضومط، ومع بدء الأشغال التي ستمتد لغاية 24/2/2025، سيتم تحويل السير الى طرقات مجاورة.

اضاف البيان "يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".