دياب تلقى اتصالًا من نواف سلام لوجوده خارج لبنان

تلقى رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، الموجود خارج لبنان، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الحكومة المكلف نواف سلام. وهنأ دياب سلام، متمنيًا له التوفيق في مهمته، وتم الاتفاق على عقد لقاء بعد عودة دياب إلى لبنان.

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