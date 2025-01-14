المفوضية الأوروبية تلقت طلبا من 6 دول لخفض سقف سعر النفط الروسي

أفاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل بأن "المفوضية تلقت طلبا من 6 دول في الاتحاد الأوروبي لخفض السقف السعري المفروض على برميل النفط الروسي".

وأشار إلى أن "كل ما يمكننا قوله الآن هو أننا تلقينا الرسالة، والتي هي موضوع مفاوضات داخل مجموعة السبع، حيث سيتم اتخاذ القرار".

وتفرض دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا على سعر النفط الروسي عند مستوى 60 دولارا للبرميل، في خطوة يحاول الغرب من خلالها الحد من إيرادات الحكومة الروسية.