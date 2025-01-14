بدء المحاكمة المخصصة للنظر في قضية عزل الرئيس الكوري الجنوبي

بدأت المحاكمة للنظر في مسألة عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إذ ستقرر المحكمة الدستورية إن كانت ستجرده من مهامه على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

وأفاد ناطق باسم المحكمة الدستورية وكالة "فرانس برس" بأن "الجلسات بدأت"، مضيفا بأن الجلسة الأولى من بين خمس جلسات مؤكدة، انتهت بعد دقائق في غياب يون.

وأغرق إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول كوريا الجنوبية في أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عقود، بعدما وجّه الجنود لاقتحام البرلمان في مسعى فاشل لمنع النواب من التصويت ضد قراره.

سارع البرلمان بالتصويت لصالح عزله بعد ذلك وتعليق مهامه، ليلتزم هو مقر إقامته رافضا طلبات الاستدعاء الصادرة عن المحققين الذين يحققون في تهم التمرد التي يواجهها بينما استعان بالفريق المكلف أمن الرئيس لمقاومة توقيفه.

عزل النواب أيضا الرئيس بالإنابة الذي حل مكان يون الشهر الماضي، لتدخل البلاد أكثر في عدم الاستقرار السياسي. وبدا الرئيس الحالي بالوكالة غير مستعد للدخول في مواجهة مفضلا دعوة جميع الأطراف للتفاوض على حل.

ومن المقرر بأن تعقد باقي جلسات المحكمة أيام 16 و21 و23 كانون الثاني إضافة إلى الرابع من شباط.