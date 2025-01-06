ليلة رأس السنة تحولت إلى جحيم: ماذا حدث في نيو أورليانز؟

الرياص - اسماء السيد - قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إن مرتكب هجوم رأس السنة الجديدة الدامي في نيو أورليانز زار المدينة مرتين في الأشهر التي سبقت الهجوم، وأنه كان يرتدى نظارات "ميتا" الذكية أثناء استطلاعه المشهد وأثناء الحادث نفسه.

وسافر شمس الدين جبار إلى مصر وكندا أيضاً في 2023، رغم أنه لم يتضح بعد وجود علاقة تربط بين التدبير للحادث وتلك الرحلات، وفقاً لمحققين معنيين بالقضية.

وقُتل 14 شخصاً وأصيب ما لا يقل عن 35 شخصاً آخرين، عندما استهدف سائق شاحنة صغيرة المحتفلين برأس السنة الجديدة في الحي الفرنسي، في هجوم يقول مسؤولون أمريكيون إنه مستوحى من تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.

وفيما يلي ما نعرفه عن الهجوم حتى الآن.

كيف حدث الهجوم؟

في الساعة 03:15 بالتوقيت المحلي في يوم رأس السنة الجديدة، قاد جبار شاحنة صغيرة عبر حشود تجمعت في شارع بوربون، المعروف عالمياً كإحدى الوجهات المهمة لحفلات رأس السنة الجديدة، في قلب الحي الفرنسي في نيو أورليانز.

وقال المحققون إن الجندي السابق في الجيش الأمريكي خرج من السيارة مرتدياً سترة واقية من الرصاص وخوذة، وبدأ إطلاق النار على ضباط الشرطة، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن منفذ الهجوم قُتل في تبادل إطلاق النار مع ثلاثة ضباط آخرين.

قبل ساعتين من الهجوم، وضع جبار عبوتين ناسفتين من النوع يدوي الصنع في صندوقي تبريد في شارع بوربون. وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بالعثور على جهاز إرسال كان من المفترض أن يفجر العبوتين في سيارة جبار. لكن القنابل لم تنفجر لأن جبار لم يتمكن من الوصول إلى جهاز التفجير، بحسب المحققين.

كما عُثر على مواد لصنع القنابل في شقة سكنية قريبة من موقع الحادث، استأجرها جبار عبر تطبيق "إير بي إن بي" وأقام فيها قبل الحادث، علاوة على مواد مشابهة عُثر عليها في منزله في هيوستن بولاية تكساس.

وحاول منفذ الهجوم إحراق الشقة التي استأجرها بإضرام النار في الممر، لكن ألسنة اللهب خفتت قبل وصول رجال الإطفاء.

وكانت السيارة الفورد البيضاء التي قادها مرتكب الحادث كهربائية، استأجرها من منصة "تورو" قبل ستة أسابيع.

كل ما نعرفه عن رحلة المشتبه به

قال ليونيل ميرثيل، العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، المسؤول عن مكتب نيو أورليانز، في مؤتمر صحفي الأحد الماضي، إن المشتبه في تنفيذه الهجوم سافر إلى القاهرة، العاصمة المصرية في صيف 2023. وبعد أيام قليلة زار أونتاريو في كندا.

وأضاف ميرثيل: "عملاؤنا يحاولون التوصل إلى الأماكن التي زارها، والأفراد الذين رافقوه خلال رحلات سفره، وهل هناك ما يربط بين هذه الرحلات وما ارتكبه هنا".

وقد ميرثيل إن جبار أقام في منزل مستأجر في نيو أورليانز لعدة أيام منذ 30 أكتوبر/ تشرين الأول. وتظهر كاميرات المراقبة أنه كان يركب دراجة في الحي الفرنسي ويرتدي "نظارات ميتا" المجهزة بإمكان التسجيل والبث المباشر.

وأشار إلى أن الجاني زار نيو أورليانز في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني. ويستمر المحققون في جمع معلومات عن تحركاته خلال تلك الرحلة.

وقال مسؤولون إن جبار ارتدى أيضاً نظارات ميتا الذكية أثناء تنفيذ الهجوم في يوم رأس السنة الجديدة، لكنه لم يفعّل خاصية البث المباشر، وقد عُثر على النظارات برفقته بعد مقتله.

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من هو شمس الدين جبار؟

نشأ هذا الجندي المقاتل في الجيش الأمريكي، البالغ من العمر 42 عند وفاته، في بومونت، وهي مدينة تقع في شرق تكساس بالقرب من الحدود مع ولاية لويزيانا.

وقال شقيق منفذ الهجوم إنه جبار نشأ مسلماً، لكنه ترك الدين لسنوات عديدة، ولم يعد إلى دينه إلا في الفترة الأخيرة.

شغل جبار وظائف مختلفة في الجيش الأمريكي، حيث كان مسؤول شؤون أفراد وتكنولوجيا معلومات، قبل تسريحه في عام 2015، وفقاً لحسابه على موقع "لينكد إن" الذي حُذف بعد الحادث.

كما أُرسل إلى أفغانستان في الفترة من فبراير/شباط 2009، إلى يناير/ كانون الثاني 2010. وكان عنوانه الأخير في هيوستن.

درس منفذ هجوم نيو أورليانز في جامعة ولاية جورجيا في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017، وحصل على درجة علمية في نظم معلومات الكمبيوتر.

وأكدت شركة المحاسبة ديلويت أن جبار عُين فيها في 2021، ويقال إنه عمل أيضاً لدى شركة إرنست آند يونغ.

وكان المشتبه به قد تزوج ثلاث مرات وأنجب أطفالاً من علاقتين. وانتهى زواجه الأول في 2012، واستمر زواجه الثاني من عام 2013 إلى عام 2016. كما تزوج مرة أخرى في 2017 قبل أن يطلق مرة أخرى في 2022.

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وتشير سجلات المحكمة المتعلقة بطلاق جبار الأخير إلى صعوبات مالية، إذ تجاوزت نفقاته الشهرية ونفقة الأطفال، دخله.

وتكشف وثائق منفصلة أن زوجته آنذاك اتهمته بسوء الإدارة المالية، وحصلت ضده على أمر مؤقت بعدم التعرض لها.

ويبدو أن جبار كان يعمل في مجال العقارات أيضاً، إذ كانت رخصته منتهية الصلاحية في 2023، وكان لديه سجل جنائي بمخالفات مرورية وجرائم سرقة.

وأعرب شقيقه عبد الرحيم جبار لوكالة الأنباء (كي بي آر سي) في هيوستن، عن أن هذا الحادث كان بمثابة صدمة لعائلته، وأن قلوبهم مع الضحايا وعائلاتهم.

وقال: "نشعر بالحزن إزاء ما حدث. لم يكن هذا الرجل الذي أعرفه، ولا الأب ولا الابن الذي أعرفه. هذا لا يمثل الإسلام أو المسلمين أو المجتمع الإسلامي".

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قالت السلطات إن جبار نشر مقاطع فيديو على الإنترنت أثناء توجهه بسيارته من هيوستن إلى نيو أورليانز، أعلن فيها دعمه لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.

وفي أحد المقاطع، قال جبار إنه كان ينوي في البداية إيذاء عائلته، لكنه قرر عدم القيام بذلك، معتقداً أن ذلك لن يسلط الضوء على "الحرب بين المؤمنين والكافرين".

وقال جبار في المقاطع المصورة إنه انضم إلى تنظيم الدولة الصيف الماضي، وكتب وصية وشهادة، وفقاً لنائب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر رايا.

ومع ذلك، يعتقد المكتب الفيدرالي أن جبار خطط للهجوم ونفذه بشكل فردي.

وقال رايا: "لم نر أي مؤشرات على وجود شريك في الولايات المتحدة، لكننا ما نزال نبحث عن شركاء محتملين داخل البلاد وخارج حدودنا".

ويستبعد المحققون حتى الآن وجود أي صلة بين هجوم نيو أورليانز وانفجار سيارة صباح اليوم نفسه أمام فندق ترامب في لاس فيغاس، ما أسفر عن مقتل سائق السيارة وإصابة سبعة آخرين.

التدابير الأمنية

منذ تنفيذ الهجوم في نيو أورليانز، استخدمت الشرطة المركبات والحواجز لمنع حركة المرور في شوارع بوربون وكانال، وهي منطقة معروفة بالأنشطة الليلية علاوة على كونها منطقة جذب سياحي تكتظ بالمطاعم والحانات والنوادي والفرق الموسيقية.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس جو بايدن إلى المدينة التي شهدت هذا الهجوم برفقة السيدة الأولى جيل بايدن الاثنين "للتضامن مع أسر وأفراد المتضررين من الهجوم المأساوي".

كما سيقام أول عرض في موسم "الكرنفال" الذي يسبق مهرجان "ماردي غرا" مساء الاثنين.

وتستضيف نيو أورليانز أيضاً مباراة السوبر بول في التاسع من فبراير/ شباط المقبل.

وأنشأت المدينة في وقت سابق أعمدة فولاذية قابلة للسحب لتقييد وصول السيارات إلى شارع بوربون، لكن الأعمدة توقفت عن العمل بعد أن امتلأت بخرز الماردي غرا وغيرها من النفايات.

وقال مسؤولون إن الحواجز لم تكن في أماكنها عشية رأس السنة الجديدة، لكنها ستُستبدل قبل مباراة السوبر بول.