بلينكن: نريد إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحرير الاسرى في غضون الأسبوعين المقبلين

أكد وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن، أنه "نريد إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحرير الاسرى في غضون الأسبوعين المقبلين".
من جهة اخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "بلينكن سيعقد يوم الخميس لقاء في روما مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا"، موضحة ان "لقاء بلينكن مع الوزراء الأوروبيين يهدف لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة سوريا".
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