شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات المعارك في منطقة كورسك الروسية بعد شن هجوم جديد والان نبدء بالتفاصيل

حرب كورسك الروسية

روسيا تصد الهجوم الأوكراني

المعارك في كورسك

الدمام - شريف احمد - كشفت تقارير أن أوكرانيا شنت هجومًا جديدًا اليوم الأحد في منطقة كورسك الحدودية الروسية.وكانت قوات كييف قد استحوذت على أراض لعدة أشهر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.ونشر مدونون عسكريون ووسائل إعلام محلية صورا لآليات مدرعة قالوا إنها كانت تتحرك بالقرب من سودجا نحو بولشويه سولدتسكويه في منطقة كورسك.وحذر بعض المدونين، بما في ذلك قناة ريبار على تليجرام، التي تضم 3ر1 مليون مشترك، من أن العملية الجديدة قد تكون بمثابة مناورة تمويهية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في تحديث لها اليوم الأحد، إن قواتها صدت الهجوم الأوكراني.ولم يؤكد المسؤولون العسكريون الأوكرانيون العملية بشكل محدد، لكن أندريه يرماك، رئيس إدارة الرئاسة الأوكرانية، قال إن روسيا "تحصل على ما تستحقه".كانت أعلنت الحكومة الأوكرانية، في وقت سابق أن القوات الأوكرانية بدأت هجومًا جديدًا في منطقة كورسك غربي روسيا، وذلك عقب توغلها المفاجئ في المنطقة في الصيف الماضي.وقبل نحو يومين أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدها خسائر فادحة.وأوضح البيان أنه خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، تشكيلات من آليات ثقيلة و7 ألوية ميكانيكية و3 ألوية هجوم جوي ولواء بحريًا ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في عدة مناطق.