الامارات | انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب ليلاً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:08 والجزر الأول عند الساعة 13:50 والجزر الثاني عند الساعة 00:41.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:40 والمد الثاني عند الساعة 03:57 والجزر الأول عند الساعة 10:52 والجزر الثاني عند الساعة 22:14.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 25 16 85 20

دبي 26 18 70 20

الشارقة 27 14 75 25

عجمان 26 18 80 30

ام القيوين 26 13 80 30

رأس الخيمة 27 14 75 35

الفجيرة 25 17 70 45

العـين 27 14 60 25

ليوا 26 11 90 20

الرويس 25 13 90 35

السلع 24 12 90 40

دلـمـا 23 17 75 45

طنب الكبرى / الصغرى 24 19 80 50

أبو موسى 24 19 80 50