استشهاد 11 فلسطينيًا من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية شرق غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي اليوم، على منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 11 فلسطينيًا من عائلة واحدة بينهم سبعة أطفال في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال بقصفها منزلًا في حي الشجاعية.

ولفت وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 45,717 شهيدًا و108,856 جريحًا.

وأشارت إلى ارتكاب أربع مجازر بحق العائلات الفلسطينية في القطاع، وصل منها للمستشفيات 59 شهيدًا و 273 مصابًا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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