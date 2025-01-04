مصرع ستة أشخاص وإصابة 32 آخرين بحادث سقوط حافلة في بيرو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي ستة أشخاص مصرعهم على الأقل، وأصيب 32 آخرون في حادث سقوط حافلة ركاب في نهر بمنطقة أنكاش في بيرو.

وأوضحت مديرية الصحة في منطقة أنكاش في بيان لها، أن الحافلة انزلقت وانقلبت، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وفقدان ستة آخرين، وإصابة 32 شخصًا، وفقا لأحدث حصيلة.

وأضاف البيان أن وحدة من الشرطة تقوم حاليًا بالبحث عن المفقودين في المنطقة، دون أن يتم تحديد أسباب الحادث بعد.

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