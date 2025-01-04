الجيش اللبناني أغلق 3 مفترقات في برج الملوك بالسواتر الترابية

أغلقت جرافة تابعة للجيش اللبناني منذ بعض الوقت 3 مفترقات في بلدة برج الملوك بالسواتر الترابية، وهي : مفترق مسبح رويال ، مفترق معصرة سلامة للجهة الجنوبية ومفترق طريق الجزيرة ، وكل هذه المفترقات تؤدي إلى جنوب سهل مرجعيون لجهة كفركلا.

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