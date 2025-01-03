السياسي البريطاني نيك كليغ يغادر عملاق التواصل Meta

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق السير نيك كليغ استقالته من منصبه الحالي كرئيس للشؤون العالمية في عملاق التواصل الاجتماعي (ميتا - Meta).

وفي منشور على صفحة ميتا على الفيسبوك يوم الخميس، قال السير نيك، وهو زعيم سابق للديمقراطيين الليبراليين، إنه يغادر الشركة بعد ما يقرب من سبع سنوات.

وسيحل محله نائبه الحالي والجمهوري جويل كابلان، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الأركان في البيت الأبيض أثناء إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، وهو معروف بتعامله مع علاقات الشركة مع الجمهوريين.

وأضاف أنه سيقضي "بضعة أشهر في تسليم زمام الأمور" وتمثيل فيسبوك في التجمعات الدولية قبل الانتقال إلى "مغامرات جديدة".

عودة ترامب

تأتي استقالة السير نيك قبل أسابيع فقط من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقد اتهم الرئيس المنتخب (ميتا) ومنصات أخرى مرارًا وتكرارًا بالرقابة وإسكات الخطاب المحافظ.

وكانت علاقات ترامب مع مارك زوكربيرغ متوترة بشكل خاص، بعد أن أوقفت فيسبوك وإنستغرام حسابات الرئيس السابق لمدة عامين في عام 2021، بعد أن قالا إنه أشاد بأولئك الذين شاركوا في أعمال عنف في الكابيتول في 6 يناير.

ومؤخرًا، هدد ترامب بسجن السيد زوكربيرغ إذا تدخل في انتخابات عام 2024، وحتى أنه وصف فيسبوك بأنه "عدو للشعب" في مارس.

ومع ذلك، يبدو أن التوترات تذوب بين الاثنين، حيث تناول الزوجان العشاء في منزل ترامب في فلوريدا في مار إيه لاغو منذ الانتخابات الأميركية. كما هنأه السيد زوكربيرغ على فوزه وتبرع بمليون دولار (786000 جنيه إسترليني) لصندوق التنصيب.

ويرى بعض المحللين أن رحيل السير نيك بمثابة إشارة إلى تغيير الحرس في واشنطن.

وكان السير نيك كليغ انضم إلى فيسبوك في عام 2018، بعد أن فقد مقعده كنائب في البرلمان في عام 2017. تمت ترقيته لاحقًا إلى رئيس الشؤون العالمية، وهو منصب بارز في ميتا.

وفي بيان أعلن فيه استقالته، قال السير نيك إن خليفته جويل كابلان "هو الشخص المناسب للوظيفة المناسبة في الوقت المناسب".

تم تصوير ترامب مع السيد كابلان في بورصة نيويورك للأوراق المالية الشهر الماضي.

خلال فترة عمله في ميتا، أثبت السير نيك نفسه ليس فقط كمتحدث باسم الشركة ولكن أيضًا كجسر بين الحكومات والهيئات التنظيمية وشركة التكنولوجيا.

ومع بدء التنظيم والتشريعات الجديدة في إجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على تحمل المزيد من المسؤولية عن المحتوى على منصاتها وعواقبه، أصبح هذا الدور بالغ الأهمية.

وأشرف كليغ على إنشاء مجلس الرقابة، وهي هيئة مستقلة تم إنشاؤها للإشراف على قرارات تعديل المحتوى في ميتا.

وقال مؤخرًا، مع ذلك، إن تصرفات الشركة أدت إلى "معاقبة بعض الأشخاص بشكل غير عادل" على منصاتها في كثير من الأحيان.

كما كان السير نيك صريحًا بشأن آرائه بشأن حليف ترامب المقرب، إيلون ماسك، ووصفه بأنه سيد الدمى السياسية، مدعيًا أنه حول X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إلى "حصان هواية حزبي مفرط".

مغامرات جديدة

وكان زعيم الديمقراطيين الليبراليين البريطانيين السابق إلى وادي السيليكون في البداية لكنه عاد إلى لندن في عام 2022. وقال إنه ينتقل إلى "مغامرات جديدة" "بامتنان وفخر كبيرين" لما كان جزءًا منه.

وقال: "تزامن وقتي في الشركة مع إعادة ضبط كبيرة للعلاقة بين "التكنولوجيا الكبرى" والضغوط المجتمعية التي تجلت في القوانين والمؤسسات والمعايير الجديدة التي تؤثر على القطاع".

وخلص إلى القول: "آمل أن أكون قد لعبت دورًا في السعي إلى ربط العوالم المختلفة جدًا للتكنولوجيا والسياسة - العوالم التي ستستمر في التفاعل بطرق لا يمكن التنبؤ بها في جميع أنحاء العالم".