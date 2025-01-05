شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستطيع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مواصلة الارتفاع في 2025؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تفتتح سوق التداول على العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء اليوم الأحد إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك وسط حالة من الترقب لحركة المؤشرات في بداية العام الجديد، خاصة مع اقتراب تولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب الحكم مرة أخرى في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة "إنفيستورز بيزنس دايلي" الأمريكية. حالة أسواق الأسهم كان ارتفاع سوق الأسهم مصحوبًا ببعض الإشارات المتضاربة لكنه تحول إلى اتجاه صعودي بحلول يوم الجمعة.

تكبدت المؤشرات الرئيسية خسائر أسبوعية لكنها تعافت بقوة من أدنى مستوياتها خلال يوم الخميس.

اقرأ أيضاً: 5 توقعات لسوق الأسهم الأمريكية في 2025.. وهذه أفضل الشركات

وفي الوقت نفسه، أطلقت العديد من الأسهم الرائدة إشارات شراء لبدء عام 2025 حيث حقق سهم "إنفيديا" تحركًا قويًا يوم الجمعة موسعًا بذلك عودته الأخيرة. الأنظار تتجه إلى إنفيديا تتجه كل الأنظار إلى الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسن هوانج في خطابه الرئيسي في معرض سي إي إس 2025 مساء الاثنين حيث ستكون تصريحاته مهمة لقطاع شرائح الذكاء الاصطناعي بما في ذلك شركة "تي إس إم" أو "تايوان سيميكونديكتور" و"برودكوم" في منطقة شراء.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، ولاتترجم التحركات الليلية في عقود داو جونز الآجلة بالضرورة إلى تداولات فعلية في جلسة سوق الأوراق المالية العادية التالية.

اقرأ أيضاً: بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع إمكانية ارتفاع مؤشرات الأسهم إذا تمكن مؤشر ناسداك من تجاوز خط 21 يومًا بشكل حاسم واستعاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خط 50 يومًا فإن آفاق السوق ستبدو أكثر إيجابية حتى مع استمرار معاناة مؤشري داو جونز وراسل 2000. أسهم الطاقة والبنوك تبدو أسهم الطاقة مثيرة للاهتمام حيث كانت أسهم الطاقة النووية قوية لبعض الوقت ومن المتوقع أن ترتفع في عام 2025 ولكن الأمر نفسه ينطبق على عدد من شركات النفط والغاز الطبيعي بما في ذلك "دي تي إم".

كما تتحرك الشركات المالية مثل "إنترأكتيف بروكيرز" قدمًا مع عدد من أسهم المطاعم وصناع الملابس بشكل جيد، وإذا اكتسب السوق ولو القليل من الزخم فقد تزدهر فرص الشراء الأخيرة وينضم إليها العديد من الأسهم الأخرى.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنقطتين أساسيتين إلى 4.6% بعد ارتفاعه على مدى الأسابيع الثلاثة السابقة.

كما سيكون تقرير الوظائف لشهر ديسمبر يوم الجمعة مهما. الأسهم و"إنفيديا" والذكاء الاصطناعي لا شك أن جينسن هوانج الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة إنفيديا سيقدم نظرة عامة على سوق الذكاء الاصطناعي بشكل عام في خطابه الرئيسي مساء يوم الاثنين.

بعد التركيز على معالجات الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات على مدى السنوات القليلة الماضية، من المرجح أن تقدم شركة إنفيديا شرائح الذكاء الاصطناعي لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في معرض سي إي إس ومن المرجح أيضًا أن يحتفظ هوانج ببعض الإعلانات الكبيرة لمؤتمر جي تي سي الخاص بشركة إنفيديا في مارس.

وقفز سهم إنفيديا بنسبة 5.4% إلى 144.47 في الأسبوع الماضي في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي. كما قفزت الأسهم يوم الجمعة بأحجام تداول كبيرة لتتجاوز خط الخمسين يومًا بشكل حاسم وتتجاوز أعلى مستوى لها في 24 ديسمبر عند 141.90 ما يعطى إشارة شراء قوية.

يقترب خط القوة النسبية من أعلى مستوياته ويحقق تقدمًا قويًا حيث تمكنت الشركة من مقاومة اتجاه السوق الهبوطي الأخير . شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى ارتفع سهم تايوان سيميكونديكتور بنسبة 3.5% الأسبوع الماضي إلى 208.60 نقطة حيث ارتد من قرب خط 50 يومًا يوم الخميس واستعاد نقطة شراء 205.63 يوم الجمعة. أسهم تسلا فيما انخفض سهم تسلا بنسبة 4.9% في الأسبوع الماضي إلى 410.44، لكنه قفز بنسبة 8.2% يوم الجمعة.

من الناحية المثالية، قد يجد عملاق السيارات الكهربائية الدعم حول متوسطاته المتحركة الصاعدة على مدار 10 أسابيع و50 يومًا أو حتى يشكل قاعدة جديدة.

وفي تقرير أرباح الربع الثالث، توقعت تسلا أن تتجاوز عمليات التسليم في العام بأكمله إجمالي عام 2023 البالغ 1.81 مليون وحدة. وبدلاً من ذلك، انخفضت للمرة الأولى بنسبة 1.1% إلى 1.79 مليون وحدة. توقعات الأسهم الأمريكية في بداية 2025 أظهرت المؤشرات أداءً متباينًا الأسبوع الماضي، لكن مؤشر ناسداك أظهر أداءً مثيرًا للإعجاب منذ أدنى مستوياته يوم الخميس في حين يكافح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للعودة إلى المسار الصحيح، وهو ما يشير إلى أن عدد كبير من الأسهم أظهرت إشارات للشراء مع بداية عام 2025.