تكنولوجيا: مواصفات جهاز الاتصال اللاسلكي الرياضي من شاومي: الابتكار في راحة الأداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي جهاز الاتصال اللاسلكي الرياضي الجديد في السوق الصينية بسعر 399 يوانًا (حوالي 54 دولارًا). يُتاح الجهاز حاليًا للطلب المسبق على منصة Xiaomi Youpin.

ويُعد هذا الجهاز جزءًا من سلسلة منتجات الاتصال اللاسلكي التي أطلقتها شاومي سابقًا، حيث كانت قد أصدرت في عام 2023 جهاز Xiaomi Walkie Talkie 2S الذي يتميز بزمن استعداد مذهل يصل إلى 120 ساعة.

يتميز جهاز Sports Walkie-Talkie بتقنيات متقدمة مصممة خصيصًا لعشاق الهواء الطلق والمغامرات. فهو يأتي مزودًا بتقنية TD-LTE اللاسلكية التي تضمن اتصالًا موثوقًا عبر مسافات طويلة.

كما انه يدعم الجهاز شبكات 4G من شركات النقل الكبرى في الصين مثل China Mobile وChina Unicom وChina Telecom، ويصل نطاق الاتصال إلى 5000 كيلومتر، ما يجعله خيارًا مثاليًا للرحلات الخارجية.

على الرغم من تصميمه المدمج والخفيف الوزن (بأبعاد 54 × 55.6 × 22.3 ملم ووزن 67 جرامًا)، إلا أن جهاز الاتصال يحتوي على بطارية ليثيوم أيون بوليمر قوية بسعة 1030 مللي أمبير، مما يوفر حتى 24 ساعة من الاستخدام المستمر أو 36 ساعة من زمن الانتظار.

كما تم تصميم البطارية للعمل في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -30 درجة مئوية، مما يجعله مناسبًا للأنشطة الشتوية مثل التزلج والمشي لمسافات طويلة.

أحد أبرز ميزات الجهاز هو شريحته المستقلة لعزل الضوضاء التي تقلل من ضوضاء الرياح، مما يضمن وضوح الاتصال حتى عند السرعات العالية (60 كم/ساعة).

كما يشتمل على زر مخصص للتفاعل مع الفريق، مما يسهل تشكيل المجموعة بسرعة حتى أثناء ارتداء القفازات. الجهاز مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65، مما يضمن متانته في البيئات الصعبة.

تم تجهيز الجهاز أيضًا بنظام الفصل المغناطيسي السريع الذي يوفر خيارات تركيب متعددة مثل المشابك المغناطيسية وأساور الذراع، مما يتيح ارتدائه بسهولة وراحة.

يتكامل الجهاز مع تطبيق Xiaomi Walkie-Talkie الذي يتيح إدارة الفريق ومشاركة المواقع بالإضافة إلى التحديثات عبر الإنترنت.

علاوة على ذلك، فهو يحتوي على اتصال Bluetooth الذي يتيح استخدامه كمكبر صوت أو تنشيط المساعد الصوتي لهاتفك الذكي بضغطة مزدوجة على زر الوظيفة. وفي حالة فقدانه، يتيح “الوضع المفقود” للمستخدم إطلاق إنذار لتحديد موقع الجهاز عن بُعد.

يدعم جهاز Xiaomi Sports Walkie-Talkie الشحن عبر منفذ USB من النوع C، ويتميز بتصميم قوي ومتين. كما يأتي مع ملحقات إضافية مثل المشابك المغناطيسية ومشابك القفل الثلجي، مما يزيد من مرونته ووظائفه.

تواصل شركة شاومي توسيع محفظتها بإطلاق منتجات جديدة، مثل مكيف الهواء Xiaomi Mijia Top-Flow Pro الذي يتميز بقدرات تبريد وتدفئة سريعة، بالإضافة إلى تكامل مع نظام HyperOS.

كما أطلقت الشركة لوحة المفاتيح الميكانيكية MK71 Pro، التي تتميز بتصميم مكون من 71 مفتاحًا واتصال ثلاثي الوضع وبطارية قوية تبلغ 7800 مللي أمبير.

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